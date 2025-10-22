Maltempo in arrivo da Nord a Sud | allerta arancione in Toscana rischio accumuli di pioggia

Dopo il clima mite di metà ottobre che ha riguardato molte regioni del Paese, cambiano le temperature e torna il maltempo. Oggi, mercoledì 22 ottobre, le piogge si concentrano sul Centro-Sud, in particolare sul versante tirrenico, a causa di una perturbazione atlantica accompagnata da forti venti. La Toscana è in allerta arancione, con scuole chiuse a Livorno, Carrara e in altri comuni. Quattro regioni meridionali sono in allerta gialla: Basilicata, Calabria, Umbria e Sicilia. Da domani, giovedì 23, il brusco cambiamento del meteo coinvolgerà anche il Nord Italia. Prevista per oggi altra acqua sull’alta Toscana e lungo tutto il settore occidentale italiano, dalla Liguria fino alla Sicilia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Maltempo in arrivo da Nord a Sud: allerta arancione in Toscana, rischio accumuli di pioggia

