Maltempo codice arancione per rischio vento

Arezzonotizie.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Permane il maltempo sul nord-ovest della Toscana. Dopo la perturbazione in transito oggi, mercoledì 22 ottobre, per la giornata di domani, giovedì 23, la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un avviso di criticità arancione per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

