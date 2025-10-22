Maltempo allerta meteo anche in Abruzzo giovedì 23 ottobre

Un avviso di condizioni meteorologiche avverse è stato emesso dal Dipartimento della protezione civile nazionale per giovedì 23 ottobre e stavolta riguarda anche l'Abruzzo.“Dal pomeriggio di domani, giovedì 23 ottobre 2025, e per le successive 18-24 ore, si prevedono venti forti dai quadranti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

