Maltempo a Roma e nel Lazio come cambiano le previsioni | forte vento pioggia e crollo delle temperature

Il meteorologo di Meteo Expert Flavio Galbiati intervistato da Fanpage.it spiega cosa dobbiamo aspettarci dal meteo fino al weeekend. In arrivo pioggia, forte vento e calo delle temperature. Nei prossimi giorni le previsioni per il Ponte di Ognissanti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

Temporale in arrivo a Roma, maltempo nel primo weekend di ottobre - facebook.com Vai su Facebook

Ieri lo sciopero, oggi il maltempo: già dall'alba Roma paralizzata dal traffico https://ift.tt/Ed17MLY - X Vai su X

Meteo Roma – Correnti umide e instabili anche nei prossimi giorni portano diverse fasi di maltempo. I dettagli - Correnti umide e instabili almeno fino al weekend portano diverse fasi di maltempo intervallate da pause asciutte ed anche con schiarite ... Si legge su centrometeoitaliano.it

Maltempo, ciclone sull'Italia: «In arrivo la pioggia di tre mesi in tre giorni». Giovedì da incubo con allerta meteo e scuole chiuse, ecco dove - Meteo, ancora maltempo e pioggia nei prossimi giorni: un mini ciclone coinvolgerà nelle prossime ore molte regioni. Secondo leggo.it

Arriva il maltempo: allerta arancione in Calabria e in Puglia, gialla in altre sette regioni - Il dipartimento della protezione civile ha valutato l'allerta arancione per la Calabria e per alcune aree della Puglia. Scrive today.it