Malattie professionali in 4 anni a Latina cresciute del 67% Ecco le principali patologie

Le malattie professionali aumentano sempre di più: nella provincia di Latina le denunce sono cresciute da 633 nel 2020 a 1.062 nel 2024 (+67,8%). A renderlo noto, in occasione della Settimana Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro, la Cgil di Frosinone e Latina che denuncia come siano. 🔗 Leggi su Latinatoday.it