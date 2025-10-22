Malattie professionali in 4 anni a Latina cresciute del 67% Ecco le principali patologie
Le malattie professionali aumentano sempre di più: nella provincia di Latina le denunce sono cresciute da 633 nel 2020 a 1.062 nel 2024 (+67,8%). A renderlo noto, in occasione della Settimana Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro, la Cgil di Frosinone e Latina che denuncia come siano. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Asp Palermo, presentati i piani di prevenzione: "Malattie professionali e tumori in aumento, il sistema va rafforzato" https://ift.tt/DbCaFYo - X Vai su X
#Frosinone – Sicurezza, #Cgil “Malattie professionali in forte aumento. Agire su prevenzione e controlli” | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #Inail #mlattieprofessionli - facebook.com Vai su Facebook
Le malattie professionali in ambito sanitario - Il personale sanitario opera quotidianamente in un ambiente intrinsecamente rischioso. Lo riporta quotidianosanita.it
Malattie professionali, denunce in aumento Albanese: vuol dire che c'è più attenzione - Le segnalazioni all’Inail sono passate dalle 590 dello scorso anno (primi otto mesi) alle 797 di quest’anno. Secondo brescia.corriere.it
Malattie rare, 5 anni per la diagnosi ma per donne 1 anno in più - In media in Europa una persona affetta da malattia rara aspetta 4 anni e 8 mesi per ricevere una diagnosi. Come scrive ansa.it