Malattia sport e rinascita ’ReMiAmo’ verso il futuro

Remare all’unisono per tornare a vivere. Anche il Golfo dei Poeti si apre alla nuova frontiera della riabilitazione psicofisica delle donne operate di tumore al seno attraverso il canottaggio. Il progetto ‘ReMiAmo’ è stato ideato dal Soroptimist Club della Spezia in collaborazione con la Società Canottieri Velocior 1883 e Asl 5, con il patrocinio del Comune e della Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt). Il progetto nasce dall’adesione del Soroptimist Club ai programmi nazionali ‘Donne e sport’ e ‘Salute e medicina di genere’ e si inserisce nelle iniziative dell’Ottobre Rosa, mese dedicato per l’appunto alla prevenzione femminile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

