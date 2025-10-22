Malattia sport e rinascita ’ReMiAmo’ verso il futuro

Remare all’unisono per tornare a vivere. Anche il Golfo dei Poeti si apre alla nuova frontiera della riabilitazione psicofisica delle donne operate di tumore al seno attraverso il canottaggio. Il progetto ‘ReMiAmo’ è stato ideato dal Soroptimist Club della Spezia in collaborazione con la Società Canottieri Velocior 1883 e Asl 5, con il patrocinio del Comune e della Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt). Il progetto nasce dall’adesione del Soroptimist Club ai programmi nazionali ‘Donne e sport’ e ‘Salute e medicina di genere’ e si inserisce nelle iniziative dell’Ottobre Rosa, mese dedicato per l’appunto alla prevenzione femminile. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Malattia, sport e rinascita ’ReMiAmo’ verso il futuro

Altri contenuti sullo stesso argomento

In occasione di Ottobre Rosa, Andos Udine presenta la mostra al Padiglione 15. Le protagoniste del calendario, operate al seno, trasformano la malattia in un messaggio di sport e rinascita. - facebook.com Vai su Facebook

Ciclismo, addio a Casagranda: sei vittorie in carriera, lottava da tempo con la malattia - X Vai su X

Malattia, sport e rinascita ’ReMiAmo’ verso il futuro - Dal canottaggio la riabilitazione psicofisica per donne operate di tumore al seno. Si legge su lanazione.it

Bianca Balti, la rinascita dopo la malattia e il nuovo progetto: “La mia vita è cambiata dopo il cancro. Anch’io” - Bianca Balti è conosciuta da tutti per essere una delle regine indiscusse delle passerelle internazionali, ma da un anno a questa parte è anche divenuta simbolo di forza, coraggio e resilienza per via ... Riporta dilei.it

Affrontare la malattia, ferita e rinascita. Concorso letterario e convegno medico - C’è un filo invisibile che unisce la parola scritta al corpo, la memoria al futuro, la ferita alla rinascita; è questo filo che l’Associazione Iosempredonna ODV, guidata da Pinuccia Musumeci, ... Secondo lanazione.it