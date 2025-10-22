Make-up anni Ottanta | colori in technicolor sul viso che diventa una tela pop

In un mondo di make-up nude e minimale, siate favolosamente pop anni Ottanta, chiaramente versione Autunno 2025. Il decennio spumeggiante ritorna in bellezza tra bubblegum lips, blush, anzi fard (questo il suo nome all'epoca) scolpito e ombretti arcobalenici. E no, non sono necessarie le spalline. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Make-up anni Ottanta: colori in technicolor sul viso che diventa una tela pop

