Maison Margiela non disegnerà più solo vestiti

Dopo aver ridefinito i codici della moda attraverso una visione concettuale e avant-garde, Maison Margiela varca ora una nuova soglia, quella dell’abitare. Nascono così le Maison Margiela Residences, un complesso di 25 unità firmato dall’architetto Carlo Colombo, che traduce l’estetica del brand in un linguaggio architettonico fatto di materia, memoria e sperimentazione. Un progetto promosso dal gruppo OTB, guidato da Renzo Rosso, che dopo l’Hotel Ancora di Cortina, inaugurato a luglio di quest'anno, e la holding Brave Wine, dedicata al mondo enologico, continua a espandere i confini del lusso verso nuovi territori creativi. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Maison Margiela non disegnerà più solo vestiti

