Maiorino M5s a Meloni | Gaza? Lei è la cheerleader di Trump tenga la schiena dritta Bagarre in Senato interviene La Russa
“Lei ha capito benissimo che le piazze non erano solo per Gaza, ma anche contro lei. Il piano Trump quindi a lei va bene perché le ha tolto le castagne dal fuoco. Anche se non è un piano di pace, ma un piano di speculazione sulle ossa dei palestinesi ancora calde. Anche oggi: abbiamo dovuto vederla nelle vesti di cheerleader del presidente di un altro Paese, invece di mantenere la schiena dritta. Sulla Palestina ha accettato che il gioco lo conducesse Trump, cosa che sta avvenendo anche sull’Ucraina”. Così Alessandra Maiorino del M5s in Senato dopo le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio Ue. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Rampelli oggi ringrazia quei fondi che ieri definiva “criminali”. Senza il PNRR del Movimento 5 Stelle, il governo Meloni non saprebbe nemmeno come scrivere la legge di bilancio. Prima gridavano allo scandalo. Oggi ci campano sopra. Vai su Facebook
