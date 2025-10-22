Maiori al via lo screening gratuito del tumore del colon retto

Una nuova iniziativa di prevenzione promossa in collaborazione tra Comune di Maiori e Asl Dopo l’inaugurazione del nuovo Polo Sociosanitario con dieci laboratori e 16 specialità mediche all’interno dello Stella Maris, il Comune di Maiori prosegue il suo impegno per la tutela della salute pubblica. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

