Maiorano merita un’intitolazione

A dieci anni dalla scomparsa, il Consiglio comunale renderà omaggio a Nello Maiorano (foto) intitolandogli uno spazio all’interno della residenza comunale. La proposta è arrivata da una mozione presentata dal consigliere Mario Alberto Rinaldi (Lega) e condivisa con la lista civica Fano Cambia Passo. L’iniziativa, inizialmente sostenuta dai due gruppi di maggioranza, ha trovato un consenso trasversale ed è stata sottoscritta da quasi tutto il Consiglio, ad eccezione dei 5 Stelle. "È una mozione aperta – ha spiegato Rinaldi – che intende ricordare un uomo che ha dedicato la vita al servizio pubblico e al bene comune". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

