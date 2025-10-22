Maiolati Spontini (Ancona), 22 ottobre 2025 - Una Camminata tra gli olivi e As’ passo sUi Spazi”: sono due occasioni organizzate per domenica prossima con l’obiettivo di stare all’aria aperta e vivere la natura e il paesaggio autunnale fra le colline di Maiolati Spontini. La prima iniziativa è quella organizzata, ormai da diversi anni, dalla Casa dell’olio e della biodiversità di Maiolati Spontini, in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Si tratta di una vera occasione per immergersi fra olivi giovani e secolari e gustare un olio extra vergine di oliva ricco di profumo e sapore. La giornata inizierà alle 9,45, con il ritrovo alla Casa dell'olio, lungo la strada provinciale dei Castelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maiolati Spontini, una domenica all'aria aperta tra oliveti e degustazioni