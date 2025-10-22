Maido Milano | quando lo street food giapponese incontra i manga anni Ottanta
Maido, dopo il trasloco, si trova ora in via Savona 1, a due passi dall’intensa movida dei Navigli. Varcare la soglia di questo locale significa attraversare una porta dimensionale che porta direttamente a Osaka, la seconda città più grande del Giappone che rivendica orgogliosamente il titolo di capitale gastronomica del Paese. Ma per chi è cresciuto negli anni Ottanta davanti alla televisione, significa soprattutto ritrovarsi nel mitico ristorante di zio Marrabbio, quello di Kiss Me Licia, dove le frittate profumate facevano da sfondo alle avventure romantiche di Mirko e dei Bee Hive. Il locale è rivestito di legno, con un arredamento che non ricorda gli altri giapponesi tradizionali: tavoloni comuni anche per chi mangia da solo, cucina a vista e un’atmosfera che trasforma il pranzo o la cena in un’esperienza diretta, dove attraverso la grande vetrata si può osservare e ammirare la preparazione del piatto in tutte le sue fasi. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
