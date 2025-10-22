magnifica presenza sogni e illusioni sul palco

Questa sera alle 21 si apre la stagione di prosa 2025-2026 del teatro Nuovo con ‘Magnifica presenza’, uno spettacolo di Ferzan Ozpetek. In scena Serra Yilmaz, Tosca D’aquino, Erik Tonelli, Toni Fornari, Luciano Scarpa, Tina Agrippino, Sara Bosi, Fabio Zarrella. Le scene sono a cura di Luigi Ferrigno, costumi Monica Gaetani, Luci Pasquale Mari. La produzione è del Nuovo Teatro e lo spettacolo è diretto da Marco Balsamo, Fondazione Teatro Della Toscana. Ferzan Ozpetek torna dunque a teatro con il nuovo adattamento scenico di uno dei suoi successi cinematografici, ‘Magnifica presenza’ appunto. Il regista, tra i più amati del nostro cinema, prosegue così il percorso inaugurato con ‘Mine vaganti’, e fa rivivere in teatro uno dei suoi film cult portando con sé in questa avventura una compagnia di attori esplosivi: Serra Yilmaz, Tosca D’Aquino, Erik Tonelli, Toni Fornari, Luciano Scarpa, Tina Agrippino, Sara Bosi, Fabio Zarrella saranno i grandi protagonisti di questa commedia tra illusione e realtà, sogno e verità, amore e cinismo, cinema, teatro e incanto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

