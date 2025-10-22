Magistrati e psichiatri a confronto a Palermo sulla gestione dei pazienti autori di reato
La tutela della società e il diritto alla cura si incontrano domani, giovedì 23 ottobre, e venerdì 24 ottobre, alle Terrazze di Mondello per il convegno “Nuove prospettive di dialogo fra diritto e salute mentale”, promosso dal Dipartimento di salute mentale dell’ASP di Palermo, guidato da. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
