MagicOS 10 in arrivo su tanti HONOR | ecco modelli compatibili e tempistiche
Quali smartphone e tablet HONOR si aggiorneranno a MagicOS 10 e Android 16, con relative tempistiche: ecco la lista dei modelli. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Contenuti che potrebbero interessarti
È in arrivo il periodo più magico dell’anno… quello in cui tutto brilla un po’ di più e i sogni tornano bambini. Quest’anno il mio albero sarà davvero particolare. Non vedo l’ora di mostrarvelo, perché spero che possa piacervi… magari anche ispirarvi un po’. Sì, l - facebook.com Vai su Facebook
“, ” a nuova produzione originale Sky Sport dedicata a uno degli slalom più spettacolari del “circo bianco”. In arrivo a dicembre su Sky e in streaming su @NOWTV_It #SkySport - X Vai su X
MagicOS 10 e Android 16: quali smartphone Honor si aggiorneranno - Honor MagicOS 10 con Android 16: ecco la lista ufficiale dei dispositivi che riceveranno il nuovo aggiornamento. Si legge su gizchina.it