Maggie parla | la voce è di Viola Davis

Un fruscio di ciuccio, poi una voce che nessuno si aspettava: nel nuovo speciale di Halloween dei Simpson, è Viola Davis a parlare per Maggie. Un incontro folgorante che piega le regole del mito familiare e spinge “Plastic World” verso un finale capace di graffiare e commuovere insieme. Una voce inattesa che capovolge le regole . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Maggie parla: la voce è di Viola Davis

