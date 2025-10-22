Magazzini Generali venerdì 24 ottobre lo spettacolo Loriano c' è Nives al telefono
Entra nel vivo la programmazione degli spettacoli del Teatro (Con)Temporaneo di Cespuglio Ecosistema Teatrale dell’attrice Alessia Cespuglio. Venerdì 24 ottobre, alle 21.15 al Magazzino Nove ai Magazzini Generali, andrà in scena lo spettacolo “Loriano, c'è Nives al telefono”, di e con Enrico. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
