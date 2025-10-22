Magazzini Generali sabato 25 ottobre la lettura scenica Tekken Drama – Come farsi amici i mostri
Sabato 25 ottobre, alle 21.15 ai Magazzini Generali nell'ambito del Teatro (Con)Temporaneo, si terrà la lettura scenica “Tekken Drama – Come farsi amici i mostri” di e con Francesca Becchetti.La protagonista è Eveline, una ragazza di trent'anni, che conduce lo spettatore nei meandri della sua. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
