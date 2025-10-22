Mafia | chiesti 18 anni per Alfonso Tumbarello il medico di Messina Denaro

Il pm della Dda di Palermo Gianluca De Leo ha chiesto la condanna a 18 anni di carcere per Alfonso Tumbarello, il medico di Campobello Di Mazara che ha avuto in cura il boss Matteo Messina Denaro durante la latitanza. L’imputato è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e falso ideologico. La sentenza, slittata perchè il tribunale di Marsala che celebra il processo aveva disposto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

