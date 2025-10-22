Maffei Reggia Caserta | Turismo cultura e cibo sono unico racconto di identità

Caserta, 22 ott. (AdnkronosLabitalia) - “La Reggia di Caserta era il sogno di una dinastia, i Borbone, che avevano costruito un sistema di residenze reali fondato anche sulla produzione e sull'economia del territorio. È questa la nostra identità più profonda, e anche oggi la nostra missione è sostenere le produzioni di qualità, dalla mozzarella al vino, fino alla pizza: espressioni autentiche della cultura campana”. Con queste parole Tiziana Maffei, direttrice della Reggia di Caserta, è intervenuta nel corso dell'evento 'Mozzarella di bufala campana Dop-La sfida europea', che si sta svolgendo oggi nelle Regie Cavallerizze, dove vengono presentate le ricerche di Nomisma e Arcadia sulla percezione e la reputazione del prodotto simbolo del Made in Italy in Europa. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Maffei (Reggia Caserta ): "Turismo, cultura e cibo sono unico racconto di identità"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

? Domenica 12 ottobre, ore 10.45 Sala del Trono di Palazzo Ducale, Urbino “Arte, giardini e paesaggio” Un dialogo tra Luigi Gallo, direttore della Galleria Nazionale delle Marche, e Tiziana Maffei, direttrice della Reggia di Caserta. Gallo, storico dell’arte Vai su Facebook

Maffei (Reggia Caserta ): "Turismo, cultura e cibo sono unico racconto di identità" - La direttrice della celebre reggia è intervenuta nel corso dell’evento 'Mozzarella di bufala campana Dop- Scrive adnkronos.com

REGGIA Mentre si avvia alla scadenza la direzione della Maffei, si allunga la conta dei problemi del monumento. Il comunicato del Gruppo di Lavoro 31 agosto - Caserta (pm) – Il Gruppo di lavoro 31 agosto, la nota ed accreditata associazione cittadina costituita con l’obiettivo prioritario di tutelare il verde del Parco della Reggia di Caserta oltre che il p ... Segnala casertace.net

Turismo a Caserta, Reggia-traino della provincia: ma nodi parking e appeal - Anche ieri la Reggia di Caserta ha confermato il trend positivo che, ormai, è diventato una costante. Da ilmattino.it