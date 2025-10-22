Il restauro e l’adeguamento dell’ edificio storico di proprietà della parrocchia Santa Maria Assunta, in via Postcastello, pieno centro storico, sono terminati. Ora a disposizione ci sono dieci alloggi, risposte concrete ad altrettante situazioni di emergenza sociale. Nei giorni scorsi gli ultimi ritocchi al progetto voluto dal prevosto monsignor Riccardo Festa, un modello innovativo di “ condominio solidale “, un esempio in un periodo in cui i bisogni sociali e le emergenze sono in aumento, con famiglie e persone che non sono in grado di sostenere l’affitto sul libero mercato. L’idea risale al 2022: l’edificio storico ristrutturato, aveva detto allora monsignor Festa, avrebbe risposto alle emergenze abitative su cui richiamava l’attenzione in occasione della festa patronale di San Cristoforo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Madri sole con bambini, prof precari. Dieci alloggi nel condominio sociale