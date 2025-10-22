Madre schiaffeggiata a Como davanti alla scuola da un 74enne caos scoppiato per un parcheggio in doppia fila
Un 74enne è stato denunciato a Como per percosse e violenza privata dopo aver aggredito una donna per motivi di viabilità vicino a una scuola. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Uno screzio avvenuto qualche giorno prima alla base della violenta aggressione di sabato in via Sicilia, parla la madre della vittima - facebook.com Vai su Facebook
