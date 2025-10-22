Madre schiaffeggiata a Como davanti alla scuola da un 74enne caos scoppiato per un parcheggio in doppia fila

Notizie.virgilio.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 74enne è stato denunciato a Como per percosse e violenza privata dopo aver aggredito una donna per motivi di viabilità vicino a una scuola. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

madre schiaffeggiata a como davanti alla scuola da un 74enne caos scoppiato per un parcheggio in doppia fila

© Notizie.virgilio.it - Madre schiaffeggiata a Como davanti alla scuola da un 74enne, caos scoppiato per un parcheggio in doppia fila

Altre letture consigliate

madre schiaffeggiata como davantiMadre schiaffeggiata a Como davanti alla scuola da un 74enne, caos scoppiato per un parcheggio in doppia fila - Un 74enne è stato denunciato a Como per percosse e violenza privata dopo aver aggredito una donna per motivi di viabilità vicino a una scuola. Da virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Madre Schiaffeggiata Como Davanti