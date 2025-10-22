Madre e figlia uccise a Modena un mese dopo la richiesta di codice rosso | rinviato a giudizio un carabiniere
Prima di essere uccisa, insieme alla figlia, dal marito, Gabriela Tranfadir aveva denunciatoSalvatore Montefusco in caserma, chiedendo l’attivazione del codice rosso. Ma il luogotenente dei carabinieri, che aveva raccolto la denuncia, non fece niente. E per questo è stato rinviato a giudizio immediato per l’accusa di rifiuto o omissione di atti d’ufficio. I fatti. Gabriela Trandafir il 13 ottobre 2022 venne assassinata a fucilate da Salvatore Montefusco, insieme alla figlia Renata, a Cavazzona di Castelfranco Emilia (Modena). L’uomo di recente è stato condannato in Appello con la Corte che ha riformato la condanna a 30 anni dopo l’ergastolo del primo grado. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
