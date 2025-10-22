Madeo FdI | Ferrara non chiude gli occhi basta violenza nascosta dietro a simboli religiosi

Riceviamo e pubblichiamo:Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday“In qualità di capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio comunale di Ferrara, è mio dovere portare alla luce un problema troppo spesso ignorato: la diffusione di pratiche religiose e culturali che, sotto l’apparente rispetto. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it