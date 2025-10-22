Made in Italy Saccani Mozzarella di Bufala Campana Dop | Innovare per restare tradizione

(Adnkronos) – “Siamo un prodotto tradizionale, ma dobbiamo stare attenti a non diventare un prodotto vecchio, perché il confine è sottile. L’Italia, e in particolare il suo agroalimentare, ha sempre fatto dell’innovazione la propria tradizione. Può sembrare un concetto in contraddizione, ma è proprio innovando che siamo riusciti a restare competitivi sui mercati internazionali". Lo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com