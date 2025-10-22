Made in Italy | Barilla con Artisti Al Bronzo community chef per primi piatti gourmet

Roma, 21 ott. (AdnkronosLabitalia) - Continua il viaggio di Barilla Al Bronzo nel mondo del fine dining grazie al progetto Artisti di Al Bronzo, che porta tutta la qualità, la consistenza ruvida e l'eccellente tenuta del sugo di questa pasta, nei menù dei ristoranti gourmet. La pasta è un piatto indiscusso della tradizione culinaria italiana, sa di casa e non può mancare nemmeno tra le proposte dell'alta cucina. La versatilità della pasta di semola di grano duro, infatti, permette agli chef di dare sfogo alla propria creatività reinterpretando la tradizione. E' così che nasce la collaborazione tra Barilla Al Bronzo e la community di chef di Artisti Al Bronzo, che vuole offrire alla propria clientela un'esperienza di pasta di qualità, e per questo hanno deciso di inserirla all'interno dei propri menù gourmet. 🔗 Leggi su Iltempo.it

