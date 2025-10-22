Made in Italy Arcadia | Il gusto della mozzarella di bufala Campana Dop conquista web 37 milioni utenti in 2 anni

Periodicodaily.com | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – La mozzarella di bufala campana Dop non è soltanto un’eccellenza gastronomica, ma anche un fenomeno digitale capace di generare conversazioni, emozioni e appartenenza.  A dirlo è l’indagine realizzata da Arcadia, società specializzata in analisi dei dati e comunicazione strategica, che ha monitorato per 24 mesi l’ecosistema online legato al prodotto simbolo del Made . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Approfondisci con queste news

made italy arcadia gustoMade in Italy, Arcadia: "Il gusto della mozzarella di bufala Campana Dop conquista web, 37 milioni utenti in 2 anni" - La mozzarella di bufala campana Dop non è soltanto un’eccellenza gastronomica, ma anche un fenomeno digitale capace di generare conversazioni, emozioni e appartenenza. Scrive adnkronos.com

made italy arcadia gustoMade in Italy: Barilla, con Artisti Al Bronzo community chef per primi piatti gourmet - Continua il viaggio di Barilla Al Bronzo nel mondo del fine dining grazie al progetto Artisti di Al Bronzo, che porta tutta la qualità, la consistenza ruvida e l’ ... Lo riporta msn.com

made italy arcadia gustoWorld pasta day, bandiera del Made in Italy per il 96% degli italiani - Non si arresta la passione globale della pasta nonostante lo scenario di incertezza: la produzione mondiale ha superato i 17 milioni di tonnellate, con l'Italia che mantiene la leadership con 4,2 mili ... Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Made Italy Arcadia Gusto