Maddie digitalizzare il manifatturiero | scende in campo il primo AI Agent

MadeInAdd, la start up pronta allo scale-up, nata come progetto di sistema su iniziativa di Cdp Venture Capital Sgr e in JV con Gruppo Dumarey e Fomas group, presenta Maddie, il primo AI Agent nato per semplificare l’accesso alla manifattura additiva accelerandone l’adozione. MadeInAdd nasce per guidare la transizione del comparto manifatturiero attraverso la digitalizzazione e le innumerevoli potenzialità offerte dalla produzione additiva. Una transizione necessaria per mantenere alta la competitività del Paese in un mercato dove i numeri fotografano chiaramente i trend che descrivono la necessità, oltre che l’opportunità, di far leva sulle nuove soluzioni digitali alla base della manifattura additiva, sia come alternativa che come efficace strumento complementare alla manifattura tradizionale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it