Maddaloni completati lavori di adeguamento del liceo scientifico ‘Cortese’
Tempo di lettura: 2 minuti Il presidente della Provincia di Caserta, Anacleto Colombiano, ha partecipato insieme al sindaco di Maddaloni Andrea De Filippo, al presidente del Consiglio comunale Angelo Campolattano e al dirigente scolastico Marcellino Falcone a una breve cerimonia presso il Liceo Scientifico Statale “Nino Cortese” di Maddaloni per la conclusione dei lavori di adeguamento sismico e messa in sicurezza dell’edificio scolastico. Erano presenti il dirigente del Settore Edilizia, Paolo Madonna, i tecnici provinciali che hanno seguito la progettazione e la direzione dei lavori, i docenti e i rappresentanti d’istituto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche questi approfondimenti
Andrea De Filippo Sindaco. . Nuovo appuntamento con il focus sulla città di Maddaloni insieme al Sindaco Andrea De Filippo Sindaco. Con il giornalista Domenico Letizia abbiamo approfondito alcune delle principali novità e interventi in corso sul territorio: Vai su Facebook
Lavori in ospedale Maddaloni, "disagi ma non chiuderà" - Non chiuderà l'ospedale di Maddaloni (Caserta), ma i lavori di adeguamento sismico della struttura previsti dall'Asl, che coinvolgeranno anche il Pronto Soccorso, causeranno disagi con lo spostamento ... Secondo ansa.it
Maddaloni, ritardi dei lavori nell'area Zes: pressing per il via ai cantieri - Ritardi preoccupanti per l' upgrade infrastrutturale della Zona economica speciale (Zes) ovvero di tutti i cantieri per la realizzazione del «raccordo anulare di accesso alla piattaforma logistica del ... Riporta ilmattino.it
Maddaloni, via l'amianto all'Interporto: ripartono i lavori - L'altra faccia nascosta della "Terra dei fuochi" sono i rifiuti sepolti o abbandonati ... Si legge su ilmattino.it