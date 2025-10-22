Maddaloni completati lavori di adeguamento del liceo scientifico ‘Cortese’

Tempo di lettura: 2 minuti Il presidente della Provincia di Caserta, Anacleto Colombiano, ha partecipato insieme al sindaco di Maddaloni Andrea De Filippo, al presidente del Consiglio comunale Angelo Campolattano e al dirigente scolastico Marcellino Falcone a una breve cerimonia presso il Liceo Scientifico Statale “Nino Cortese” di Maddaloni per la conclusione dei lavori di adeguamento sismico e messa in sicurezza dell’edificio scolastico. Erano presenti il dirigente del Settore Edilizia, Paolo Madonna, i tecnici provinciali che hanno seguito la progettazione e la direzione dei lavori, i docenti e i rappresentanti d’istituto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

