Madagascar la rivoluzione della generazione Z

Tv2000.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da giorni la Generazione Z protesta in Madagascar per chiedere acqua, elettricità e borse di studio. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Madagascar, la rivoluzione della generazione Z

madagascar rivoluzione generazione zMadagascar: la rivoluzione della generazione Z o dei militari? - Condividi su(Franz di Maggio) – Dopo il Nepal, da un altro lembo lontano della Terra si leva un movimento rivoluzionario che parte dalla cosiddetta “Gen Z” ovvero dai nati dopo il 1997. Come scrive spondasud.it

madagascar rivoluzione generazione zMadagascar. Il presidente dei vescovi Raharilamboniaina, “c’è desiderio di pace e cambiamento profondo” - È tornata la calma in Madagascar dopo giorni tumultuosi, iniziati il 25 settembre con le proteste di piazza dei giovani della Generazione Z, che chiedevano acqua, elettricità e borse di studio. Si legge su difesapopolo.it

madagascar rivoluzione generazione zL’esercito in Madagascar porta via la rivolta alla generazione Z - Le proteste dei giovani, che rimandavano a quelle scoppiate di recente in altri paesi del mondo, si sono concluse con un colpo di stato militare. Si legge su internazionale.it

