Macron e Sánchez danno il colpo di grazia all’auto

Laverita.info | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francia e Spagna richiudono il timido spiraglio aperto dall’ammissione della Von der Leyen («Così favoriamo la Cina») e impongono di rispettare la data del 2035 per il «tutto elettrico». Una condanna a morte per il settore. 🔗 Leggi su Laverita.info

macron e s225nchez danno il colpo di grazia all8217auto

© Laverita.info - Macron e Sánchez danno il colpo di grazia all’auto

Scopri altri approfondimenti

Francia, Lecornu si dimette: poi il colpo di scena. Macron chiede all'ex premier di negoziare fino a mercoledì sera - Emmanuel Macron chiede a Sébastien Lecornu di condurre trattative finali su una "piattaforma d'azione". Riporta affaritaliani.it

Francia, Lecornu si dimette. Macron gli affida negoziati fino a mercoledì. Media: "Se fallisce pronto a risponderne" - Il primo ministro francese Sébastien Lecornu si è dimesso e il presidente Emmanuel Macron ha accettato le dimissioni, anche se ha chiesto e ottenuto che sia sempre lui, recita una nota dell'Eliseo, a ... Riporta adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Macron S225nchez Danno Colpo