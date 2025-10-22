Macron e Sánchez danno il colpo di grazia all’auto

Francia e Spagna richiudono il timido spiraglio aperto dall’ammissione della Von der Leyen («Così favoriamo la Cina») e impongono di rispettare la data del 2035 per il «tutto elettrico». Una condanna a morte per il settore. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Macron e Sánchez danno il colpo di grazia all’auto

A fare quello che sono andati a fare Starmer, Macron, Sanchez, Merz e altri capi di stato e governo europei.

All'indomani dell'annuncio della composizione del suo governo, il primo ministro francese, Sébastien Lecornu, ha rassegnato le dimissioni a Emmanuel Macron, che le ha accettate. A comunicarlo è stato l'Eliseo. Lecornu era stato nominato il 9 settembre

Francia, Lecornu si dimette: poi il colpo di scena. Macron chiede all'ex premier di negoziare fino a mercoledì sera - Emmanuel Macron chiede a Sébastien Lecornu di condurre trattative finali su una "piattaforma d'azione". Riporta affaritaliani.it

Francia, Lecornu si dimette. Macron gli affida negoziati fino a mercoledì. Media: "Se fallisce pronto a risponderne" - Il primo ministro francese Sébastien Lecornu si è dimesso e il presidente Emmanuel Macron ha accettato le dimissioni, anche se ha chiesto e ottenuto che sia sempre lui, recita una nota dell'Eliseo, a ... Riporta adnkronos.com