Maceratese domenica c’è l’Ancona Per l’attacco piace Ciabuschi Difficile il recupero di De Angelis

Tre vittorie e cinque sconfitte: un bilancio che mantiene la Maceratese ancora in linea di galleggiamento ma è un trend da migliorare e domenica a Notaresco si è persa l'occasione di tornare a casa con un punto in una gara da dimenticare. Innanzitutto il risultato, poi una prestazione incolore, molti biancorossi si sono espressi al di sotto delle aspettative e il rigore sbagliato da Osorio quando il designato era Marras. Inoltre continua a tenere banco il discorso attaccante: lo stesso Possanzini lo ha detto chiaramente che manca un centravanti di peso, un punto di riferimento come lo scorso anno è stato Luca Cognigni, quest'estate è stata fatta una scommessa su Marsilii fallita sul nascere tanto che le strade si sono subito divise.

