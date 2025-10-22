Macerata carabinieri salvano dal tentativo suicidio una ragazza di 26 anni | si era seduta sulla banchina in attesa del treno L' allarme dato dal fidanzato

MACERATA ? Una ragazza di 26 anni, residente nel capoluogo, è stata salvata dai carabinieri mentre era seduta sulla banchina attigua ai binari della stazione ferroviaria di.

