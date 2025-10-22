Macchina di Majorana abbiamo seguito l’incontro della Lega in Senato e ne abbiamo sentite di tutti i colori

Wired.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dai cani malati che sono stati guariti e ringiovaniti, alla sabbia trasformata in grano. Fino alle offerte miliardarie per produrre oro. Al Senato, la conferenza stampa sulla macchina di Majorana si trasforma in una rassegna di eventi miracolosi. 🔗 Leggi su Wired.it

© Wired.it - Macchina di Majorana, abbiamo seguito l’incontro della Lega in Senato e ne abbiamo sentite di tutti i colori

macchina majorana abbiamo seguitoLa Lega porta in Senato la “magica” macchina di Majorana. Gli scienziati: “Nessuna prova della sua efficacia” - Un convegno voluto da Centinaio sul controverso apparecchio che trasmuterebbe materia in oro. Segnala ilfattoquotidiano.it

Ecco in Senato la fantastica “Macchina di Majorana” - Leonardo Sciascia ci ha scritto un intero libro, dopo anni di studi e ricerche, “La scomparsa di Majorana”, avvenuta misteriosamente nel 1938 dopo essersi imbarcato a Napoli per raggiungere Palermo, e ... Da tecnicadellascuola.it

