Macchina di Majorana abbiamo seguito l’incontro della Lega in Senato e ne abbiamo sentite di tutti i colori
Dai cani malati che sono stati guariti e ringiovaniti, alla sabbia trasformata in grano. Fino alle offerte miliardarie per produrre oro. Al Senato, la conferenza stampa sulla macchina di Majorana si trasforma in una rassegna di eventi miracolosi. 🔗 Leggi su Wired.it
Un convegno a Palazzo Madama riporta alla ribalta il mito della "macchina di Majorana". Secondo il CICAP è un caso di pseudoscienza che rischia di ottenere visibilità istituzionale
Per domani in una sala del Senato è stata organizzata una conferenza sulla presunta "macchina" di Ettore Majorana, il fisico misteriosamente scomparso nel 1938, su iniziativa del vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio. L'evento rischia di dare visibi
La Lega porta in Senato la "magica" macchina di Majorana. Gli scienziati: "Nessuna prova della sua efficacia" - Un convegno voluto da Centinaio sul controverso apparecchio che trasmuterebbe materia in oro.
Ecco in Senato la fantastica "Macchina di Majorana" - Leonardo Sciascia ci ha scritto un intero libro, dopo anni di studi e ricerche, "La scomparsa di Majorana", avvenuta misteriosamente nel 1938 dopo essersi imbarcato a Napoli per raggiungere Palermo