La Cassazione ha messo la parola fine sul lungo braccio di ferro giudiziario legato all’istanza di sequestro dei macachi un tempo presenti nello stabulario dell’Università e ora ospitati in una struttura in Spagna. Nei giorni scorsi, infatti, la Suprema corte ha giudicato inammissibile il ricorso del pubblico ministero Andrea Maggioni (titolare del fascicolo d’inchiesta sulla vicenda), presentato dopo la bocciatura della medesima istanza da parte del giudice per le indagini preliminari prima e del tribunale del Riesame poi. L’ultimo atto si è giocato il 15 ottobre davanti al ermellini. In quel frangente, la stessa procura generale aveva chiesto alla corte di dichiarare inammissibile il ricorso (posizione diversa, dunque, rispetto a quella del magistrato ferrarese), in quanto in questa fase non vi sarebbero elementi tali da fare pensare a pericoli, vista anche la permanenza dei primati in una struttura apposita al di fuori dei nostri confini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Macachi di Unife, la Cassazione ‘Bocciato’ il ricorso sul sequestro. I primati rimangono in Spagna