Inter News 24 Il difensore dell’Union SG, Kevin Mac Allister, ha commentato così la sconfitta di ieri in Champions League contro l’Inter. Al termine della pesante sconfitta per 4-0 contro l’Inter in Champions League, il difensore dell’Union Saint-Gilloise, Kevin Mac Allister, ha commentato la partita ai microfoni di Walfoot.be. Il giocatore argentino ha ammesso che la sua squadra ha iniziato il match con grande grinta, come richiesto dal tecnico David Hubert, mettendo in difficoltà la Beneamata e creando diverse occasioni da gol nei primi minuti. Tuttavia, ha sottolineato Mac Allister, non essere riusciti a segnare in quella fase è stato decisivo. 🔗 Leggi su Internews24.com

Mac Allister spiega il suo fallo di mano da rigore in Union SG Inter: «Non volevo andare sul pallone, ecco cos'ho detto all'arbitro»