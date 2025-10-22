Ma davvero i green bond non vanno più di moda?

22 ott 2025

Le scelte di Trump e i dubbi dell'Europa cambiano lo scenario: come rivela Generali Investments, nei primi nove mesi del 2025 le obbligazioni governative green crollano del 15%. Sorpresa: l'Italia è in vetta con 13,18 miliardi portati sul mercato. 🔗 Leggi su Wired.it

