Ma che razza di governo di destra è questo? Il fedelissimo della Meloni non si contiene più

Il video postato da Nicola?Porro sui social ha acceso il dibattito politico italiano. Nel filmato, il conduttore punta il dito contro quello che definisce un paradosso: un’esecutivo di centro?destra che, a suo avviso, sta promuovendo politiche fiscali più gravose di quelle che la stessa alleanza si era impegnata a realizzare. Il nocciolo della critica è riassunto nella provocazione lanciata: “Tasse al?26%? Ma che razza di governo di destra è questo?” Leggi anche: Manovra 2026 approvata: cosa cambia per pensioni, tasse e nuovi bonus Con questa frase, Porro accusa il governo guidato da Giorgia?Meloni di aver tradito le aspettative degli elettori della destra: non più una linea di taglio fiscale e di libero mercato, ma un rilancio della pressione tributaria. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

