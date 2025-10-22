Un passo nella direzione giusta, dicono gli albergatori. L’aumento dell’aliquota per gli affitti brevi previsto nella Manovra economica è accolto con favore da chi, da anni, denuncia una concorrenza "drogata" tra strutture ricettive tradizionali e locazioni turistiche di pochi giorni. La misura, che punta a innalzare la cedolare secca dal 21 al 26 per cento, riapre il dibattito su un settore che nel silenzio normativo è esploso, ridisegnando l’offerta turistica delle città. Anche alle nostre latitudini. Sul punto, entrambi i rappresentanti delle strutture ricettive di Confesercenti e Confcommercio sono risoluti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ma c’è chi è soddisfatto. Gli albergatori: "Basta concorrenza ’drogata’"