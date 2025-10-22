M5s l' europarlamentare e le borse di Prada? Come si copre di ridicolo
Tutto in gabinetto. Quasi una discarica. Il “nuovo” M5S si sta rapidamente trasformando in qualcosa d’antico, il lusso diventa la nuova bandiera, la frontiera da esplorare. Le deroghe. Via i vecchi slogan tipo uno vale uno. Quanti modelli delle origini hanno infranto? E ora- come novelli Soumahoro - eccoli nel novello campo della vetrina. Viva i resort, viva il gran lusso, viva la bella vita. L’ha presa benissimo il deputato europeo Mario Furore, che non solo spende e spande - e certo non può avere le difficoltà economiche di chi lo vota e che si accontenterebbe di un reddito di cittadinanza qualunque - ma offre bella mostra di sé sui social, beccandosi però la reprimenda dei superiori. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
