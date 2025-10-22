Tutto in gabinetto. Quasi una discarica. Il “nuovo” M5S si sta rapidamente trasformando in qualcosa d’antico, il lusso diventa la nuova bandiera, la frontiera da esplorare. Le deroghe. Via i vecchi slogan tipo uno vale uno. Quanti modelli delle origini hanno infranto? E ora- come novelli Soumahoro - eccoli nel novello campo della vetrina. Viva i resort, viva il gran lusso, viva la bella vita. L’ha presa benissimo il deputato europeo Mario Furore, che non solo spende e spande - e certo non può avere le difficoltà economiche di chi lo vota e che si accontenterebbe di un reddito di cittadinanza qualunque - ma offre bella mostra di sé sui social, beccandosi però la reprimenda dei superiori. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

M5s, l'europarlamentare e le borse di Prada? Come si copre di ridicolo