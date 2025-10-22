MO Meloni | opposizione più fondamentalista di Hamas
Roma, 22 ott. (askanews) – “Non ho accusato l’opposizione di essere terrorista o peggiore di Hamas, ho detto che vi eravate rifiutati in Parlamento di sostenere il piano di pace su Gaza che poi è stato sottoscritto persino da Hamas e che quindi la vostra posizione è più fondamentalista di Hamas. È possibile che a sinistra non si conosca il significato della parola cortigiana ma almeno il significato della parola fondamentalista: è chi sostiene intransigentemente una dottrina senza ammettere mediazioni o compromessi che mi dispiace è esattamente quello che avete fatto”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in aula alla Camera replicando al dibattito sulle sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
