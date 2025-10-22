Lvmh valuta la vendita della sua quota in Fenty Beauty

Lvmh sta valutando la cessione della sua partecipazione in Fenty Beauty, lanciata nel 2017 dalla popstar e imprenditrice Rihanna. Lo ha riportato in anteprima Reuters, citando quattro fonti vicine all’operazione, secondo cui il gigante del lusso è al lavoro con la banca di investimento Evercore per vendere il 50 per cento della quota nella linea di cosmetici, la cui altra metà è ancora nelle mani della cantante delle Barbados. Nessun commento dalle due parti interessate. Fenty Beauty, che nel 2024 ha generato vendite per circa 450 milioni di dollari, potrebbe essere valutata fra 1 e 2 miliardi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

