Luzzara (Reggio Emilia), 22 ottobre 2025 - Due uomini feriti, uno dei quali in modo piuttosto serio, in mattinata a Luzzara, in uno scontro in Villa Superiore, sulla strada che collega il paese alla frazione di Codisotto. Uno schianto violento tra una Fiat Panda e un autocarro Peugeot di una ditta modenese specializzata in sistemi elettrici e di sicurezza. Ad avere la peggio è stato il conducente della Panda, un uomo di 37 anni residente a Guastalla, che è rimasto incastrato nell’abitacolo, bloccato tra il furgone e il muretto di recinzione di un’abitazione privata. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Guastalla per liberarlo dalle lamiere, insieme agli operatori della Croce rossa, con due ambulanze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Luzzara, schianto tra auto e furgone sull'ex Statale 62