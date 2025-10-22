Lutto in Irpinia | morta Liliana Palumbo decana della ginnastica ritmica

La professoressa Liliana Palumbo, decana della ginnastica ritmica, è scomparsa a 97 anni: nel 2004 fu insignita della Stella al Merito Sportivo CONI. 🔗 Leggi su Fanpage.it

