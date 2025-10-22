Lutto in Irpinia | morta Liliana Palumbo decana della ginnastica ritmica

Fanpage.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La professoressa Liliana Palumbo, decana della ginnastica ritmica, è scomparsa a 97 anni: nel 2004 fu insignita della Stella al Merito Sportivo CONI. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

lutto irpinia morta lilianaLutto in Irpinia: morta Liliana Palumbo, decana della ginnastica ritmica - La professoressa Liliana Palumbo, decana della ginnastica ritmica, è scomparsa a 97 anni: nel 2004 fu insignita della Stella al Merito Sportivo CONI ... Riporta fanpage.it

lutto irpinia morta lilianaLutto Liliana Palumbo, il cordoglio di Saviano (delegato Coni Avellino): “Maestra di sport e di stile” - “Grave lutto per lo Sport irpino: è deceduta la professoressa Liliana Palumbo, maestra di sport e di stile”: così il delegato del Coni di Avellino Giuseppe Saviano. Secondo corriereirpinia.it

Cerca Video su questo argomento: Lutto Irpinia Morta Liliana