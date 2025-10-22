L’utilizzo del carbone ha toccato un nuovo record globale nel 2024

L’uso del carbone nel mondo ha toccato un nuovo record nel 2024, nonostante gli impegni presi per ridurre le emissioni e accelerare la transizione energetica. È quanto emerge dal nuovo rapporto State of Climate Action del World Resources Institute, che mostra come la crescita della domanda globale di energia abbia spinto molti Paesi a ricorrere ancora alla fonte fossile più inquinante. Il carbone continua così a minacciare gli obiettivi dell’ Accordo di Parigi, che impongono di contenere l’aumento delle temperature globali entro 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali. Ma per il quinto anno consecutivo, lo smantellamento del carbone risulta «ampiamente fuori rotta». 🔗 Leggi su Lettera43.it

