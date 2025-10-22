L’uomo che si fece arte Addio a Frediano Farsetti Una vita fra mostre e incanti

"Ci vuole passione e un certo 'pallino', fortuna e visione, ci vuole amore per l'arte e senso degli affari". Così Frediano Farsetti, il collezionista e gallerista che ha dominato il mercato dell'arte moderna italiana degli ultimi settant'anni, ha vissuto fino alla sua scomparsa di ieri mattina a Prato a 91 anni. In oltre mezzo secolo, Farsetti ha bandito e organizzato più di 200 incanti, proponendo più di 106.000 opere, alcune delle quali andate ad arricchire le più prestigiose collezioni nazionali e internazionali, ma anche musei come la Galleria degli Uffizi che nel 2004 acquistò la Battaglia di Ponte dell'Ammiraglio di Renato Guttuso.

