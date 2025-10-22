Un negozio di alimentari e drogheria. L’unico, in un paese di 2mila anime. "Soffro la concorrenza dei centri commerciali, eppure resisto, complice il fatto che i muri sono di proprietà e non devo pagare l’affitto. Nel mio negozio ho ricavato un angolino, dove gli anziani possono fermarsi a fare due chiacchiere. Offro piccoli momenti di socialità, e anche il caffè". Giovanni Rho, detto anche Gian Maria, è tra i pochissimi negozianti di Colturano. Premiato di recente con la benemerenza civica del Comune, è titolare di uno storico esercizio di famiglia, nato negli anni Venti. "Ad aprirlo fu mio nonno Francesco – racconta –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’unico negozio di alimentari: "Noi, a Colturano da cent’anni. Resistiamo e creiamo socialità"