Lunga esperienza sul campo Maria Antonietta Olivieri nuovo viceprefetto vicario
LECCE - Nella mattinata odierna, un cambio al vertice della Prefettura ha visto l’insediamento di Maria Antonietta Olivieri nel ruolo di viceprefetto vicario. Subentra ad Antonio Giaccari, nominato la scorsa estate prefetto della provincia di Imperia.Originaria di Lecce, Maria Antonietta Olivieri. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
