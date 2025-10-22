L’umanità in tutto il suo stupore A Faenza la mostra di Serasini
Ha inaugurato venerdì nel Salone delle Bandiere di Faenza " Figli dello stesso stupore - Suggestioni catturate in pochi, rapidi tratti ", la mostra personale di pittura e illustrazione di Miro Serasini. L’esposizione, patrocinata dal Comune di Faenza, raccoglie centinaia di opere realizzate dall’artista, accomunate da un unico e profondo filo conduttore: lo Stupore, essenza della nostra umanità. A parere di Serasini, infatti, è proprio la capacità di stupirci e di conseguenza lasciarsi toccare, riflettere e interrogarci su ciò che non conosciamo, che ci rende umani. Le creazioni, frutto di una pulsione creativa che si manifesta in pochi, rapidi tratti, catturano l’emozione e la meraviglia del momento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti simili trattati di recente
Restaurata la fortezza patrimonio mondiale dell’umanità. Il direttore delle antichità: “Aspettiamo turisti da tutto il mondo”. A Ebla, occupata da una base militare del Daesh, si lavora invece per riparare i danni - facebook.com Vai su Facebook